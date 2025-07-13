Три знака, которым сегодня нужно опасаться токсичных людей

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Содержание Овен Лев Стрелец

Сегодня, 13 июля, опасаться токсичных людей необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое общение может быть особенно опасным.

Овен

Овны, несмотря на свое упрямство, люди доверчивые, поэтому часто становятся жертвами токсичных личностей. Вот и сегодня они, похоже, раскроют душу человеку, которые постарается в нее плюнуть. Правильнее будет не откровенничать с людьми — особенно это касается посторонних.

Лев

Львы, будучи людьми широкой души, не видят в других плохого, а, значит, доверяют даже тем, кто совершенно этого не достоин. Стоит ли говорить о том, что порция негативной энергии в таких случаях– вот как это произойдет сегодня — им в таких случаях обеспечена?

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Стрелец

Стрельцы, как главные энергетические доноры Зодиака, не понаслышке знают о то, что такое токсичные люди и чем чревато общение с ними. Главное для их в этот день — избегать общения с «вампирами» всеми возможными способами, в противном случае придется пенять только на себя.

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