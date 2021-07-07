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Три знака, которым сегодня нужно опасаться воды

Три знака, которым сегодня нужно опасаться воды

Getty Images

День, когда нежелательно заниматься рутинными делами, которые создают впечатление потерянного даром времени. Наилучшим сегодня окажется решение творческих вопросов – они будут удаваться легко и станут на редкость удачными. Стихией это дня является вода, которая, правда, далеко не всегда будет обладать положительным воздействием – в это время она может стать источником повышенной опасности. 

Сегодня, 7 июля, в день Ивана Купала, с осторожностью относиться к воде необходимо всем знакам Зодиака, но трем из них она может нести серьезную угрозу. 

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам, которые, в общем, не очень любят купаться в естественных водоемах, в этот день лучше и вовсе близко к ним не подходить – это может быть опасно не только для здоровья, но и для жизни. Вода – опасная стихия, она не прощает легкомысленного отношения, которым представители этого знака часто грешат. Вот и сегодня есть вероятность неприятностей – например, можно поскользнутся и упасть или потерять возможность плыть из-за того, что ногу свело судорогой. Чтобы ничего подобного не произошло, лучше ограничиться пребыванием на берегу. 

Дева (22.08 – 23.09)

Девам, известным своей практичностью, не стоит брать билет на водный транспорт, даже если передвижение на нем окажется куда выгоднее – читай, дешевле, – чем наземным или воздушным. Сэкономив пару десятков – и даже сотен – гривен, они подвергнут свою жизнь и здоровье опасности, слишком уж велик риск того, что их транспортное средство внезапно сломается, из-за чего они некоторое время проведут на нем – так сказать, между небом и морем. От экскурсий на острова, на которые можно добраться только на катере, тоже желательно отказаться. 

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам, которые, как известно, являются самым мистическим знаком, даже если они в это время будут отдыхать на берегу реки или моря, нежелательно не только заходить в воду, но и сидеть близко к ее кромке. С ними – в силу их оккультных способностей – может случиться нечто и вовсе запредельное. Дело в том, что на нынешний день и предшествующую ему ночь выпадает праздник Ивана Купала, когда, согласно народным поверьям, из водоемов на берег выходят русалки, от которых можно ожидать любой неожиданности. 

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