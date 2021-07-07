Три знака, которым сегодня нужно опасаться воды

День, когда нежелательно заниматься рутинными делами, которые создают впечатление потерянного даром времени. Наилучшим сегодня окажется решение творческих вопросов – они будут удаваться легко и станут на редкость удачными. Стихией это дня является вода, которая, правда, далеко не всегда будет обладать положительным воздействием – в это время она может стать источником повышенной опасности.

Сегодня, 7 июля, в день Ивана Купала, с осторожностью относиться к воде необходимо всем знакам Зодиака, но трем из них она может нести серьезную угрозу.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам, которые, в общем, не очень любят купаться в естественных водоемах, в этот день лучше и вовсе близко к ним не подходить – это может быть опасно не только для здоровья, но и для жизни. Вода – опасная стихия, она не прощает легкомысленного отношения, которым представители этого знака часто грешат. Вот и сегодня есть вероятность неприятностей – например, можно поскользнутся и упасть или потерять возможность плыть из-за того, что ногу свело судорогой. Чтобы ничего подобного не произошло, лучше ограничиться пребыванием на берегу.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам, известным своей практичностью, не стоит брать билет на водный транспорт, даже если передвижение на нем окажется куда выгоднее – читай, дешевле, – чем наземным или воздушным. Сэкономив пару десятков – и даже сотен – гривен, они подвергнут свою жизнь и здоровье опасности, слишком уж велик риск того, что их транспортное средство внезапно сломается, из-за чего они некоторое время проведут на нем – так сказать, между небом и морем. От экскурсий на острова, на которые можно добраться только на катере, тоже желательно отказаться.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам, которые, как известно, являются самым мистическим знаком, даже если они в это время будут отдыхать на берегу реки или моря, нежелательно не только заходить в воду, но и сидеть близко к ее кромке. С ними – в силу их оккультных способностей – может случиться нечто и вовсе запредельное. Дело в том, что на нынешний день и предшествующую ему ночь выпадает праздник Ивана Купала, когда, согласно народным поверьям, из водоемов на берег выходят русалки, от которых можно ожидать любой неожиданности.

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