Три знака, которым сегодня нужно отказаться от алкоголя

День благоприятен для любовных отношений – люди становятся более чувственными и сексуальными, поэтому можно назначать свидания, пускаться в романтические приключения, признаваться в любви, делать предложения руки и сердца и даже официально оформлять брак. Вообще время подходит для любого праздника, но – с одним условием: необходимо воздержаться от алкогольных напитков.

Сегодня, 26 июля, воздержаться от алкоголя необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы нечасто злоупотребляют алкогольными напитками, но уж коль скоро решат, что им надо расслабиться, редко останавливаются вовремя. Вот и сегодня, решив отпраздновать какое-то значимое для себя событие, представители знака легко могут "войти в штопор" и начать конфликтовать с окружающими их людьми, задирая всех подряд – и правых, и виноватых. На следующий день, протрезвев и успокоившись, они устыдятся собственного поведения, но исправить сложившуюся ситуацию вряд ли будет возможно.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, будучи ребятами мнительными и впечатлительными, вообще находятся с алкоголем на "вы" – они к нему очень чувствительны, поэтому хорошо знают, что злоупотреблять горячительным им никак нельзя. Сегодня, выпив даже совсем немного, они могут стать слезливыми – если не сказать истеричными – и будут донимать окружающих рассказами о своей личной жизни в самых мельчайших, не предназначенных для чужих ушей подробностях. Утром им захочется стереть разговор из памяти тех, с кем они общались, но как это сделать?

Дева (22.08 – 23.09)

На Дев в случае злоупотребления алкоголем нападает так называемая "телефонная болезнь": они начинают звонить своим бывшим, в которых у них, как правило, недостатка нет. О том, что они давно с ними расстались и те благополучно и счастливо живут в новых семьях, они помнят только в трезвом состоянии, а под влиянием горячительных напитков – вот как сегодня – представители знака напрочь об этом забывают. Неудивительно, что утреннее пробуждение принесет неприятные воспоминания.

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