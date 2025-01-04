Три знака, которым сегодня нужно отказаться от любого фастфуда

День многочисленных и кардинальных перемен, к которым нужно относиться с большой осторожностью. На поверку они могут оказаться далеко не такими перспективными и многообещающими, как кажется на первый взгляд. С опаской надо подходить и к питанию – любая несвежая или некачественная пища может негативно сказаться на самочувствии м здоровье в целом.

Сегодня, 4 января, с осторожностью подходить к продуктам питания – особенно фастфуду – необходимо всем знакам зодиакального круга, но для трех из них он может быть особенно опасным.

Овен

Овнам, как бы им ни хотелось попробовать что-то новое, ни в коем случае нельзя покупать непривычную для них еду, особенно – быстрого приготовления. Велика вероятность того, что продукты, из которых их приготовят, окажутся, мягко говоря, несвежими.

Стрелец

Стрельцам, как бы они ни торопились и ни понимали, что не успевают приготовить что-то дома, не стоит соблазняться фастфудом. Сегодня такая пища станет для них настоящей лотереей: с одной стороны, они могут отделаться изжогой, а с другой, серьезным отравлением.

Рыбы

Рыбам придется отказаться от их любимых салатов. Возможно, у них сегодня не будет времени приготовить и самостоятельно – значит, лучше обойтись без них. Но покупать магазинный салат, сделанный из продуктов сомнительной свежести, тем не менее не стоит.

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