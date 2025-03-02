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Три знака, которым сегодня нужно отказаться от самокритики

Три знака, которым сегодня нужно отказаться от самокритики

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда искушения – как морального, так и материального свойства –могут подталкивать каждого из нас к словам и действиям, о которых впоследствии придется сожалеть. В это время также не стоит заниматься самокритикой, особенно крайне ее формой – самоедством, оно негативно отразиться на жизненной ситуации. 

Сегодня, 2 марта, самокритикой нежелательно заниматься представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них оно может стать по-настоящему разрушительным. 

Телец 

Тельцы, критикуя самих себя, могут быть по-настоящему опасными для окружающих, поскольку, обозлившись, они будут наносить удары и по ним. Стоит ли говорить о том, что такое поведение негативно отразится на их отношениях с другими – в том числе, и крайне нужными им – людьми. 

Рак 

Раков, как представителей самого мнительного знака Зодиака, легко выбить из колеи, вследствие чего они начинают усиленно переживать по поводу случившегося, буквально «съедая» себя изнутри. Неудивительно, что такое – деструктивное – поведение негативно отражается на всех сферах жизни.  

Скорпион 

Скорпионов принято считать агрессивными по отношению к другим, и это иногда действительно имеет место быть, но безжалостность, которую они направляют против самих себя нельзя сравнить ни с чем. Сегодня это может привести их к депрессии и, как следствие, потери трудоспособности. 

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