Три знака, которым сегодня нужно планировать свое будущее

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Содержание Овен Близнецы Водолей

Сегодня, 1 мая, планировать свое будущее можно — и нужно — представителям всех знаков Зодиака, но трем из них без этого не обойтись.

Овен

Овнам, предпочитающим действовать не по плану, а по обстоятельствам, необходимо подготовиться к тому, что сейчас ситуация может выйти из-под их контроля. Поскольку это чревато самыми неожиданными событиями, необходимо составить подробный план и скрупулезно следовать ему.

Близнецы

Близнецы часто страдают от неопределенности — присущая им двойственность мешает принять решение, выбрав одно из двух возможных. Вот тут-то и поможет план, особенно если представители знака составят его заранее, учтя все вероятные в это время факторы.

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Водолей

Водолеям, не умеющим ничего планировать, необходимо научиться этому искусству — оно поможет им больше делать и успевать в течение дня. Звезды рекомендуют им сделать первый шаг в этом направлении именно сегодня, когда дела будут сваливаться на них и скатываться, как снежный ком.

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