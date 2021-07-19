Три знака, которым сегодня нужно помогать другим людям

Энергию, которая будет переполнять с самого утра, необходимо направить на добрые дела – причем касаться они могут как нуждающихся в помощи людей, так и бездомных животных. На работе желательно делать только то, что доставляет удовольствие – труд по принуждению окажется бессмысленной тратой времени и сил.

Сегодня, 19 июля, помогать другим людям рекомендуется всем знакам Зодиака, но для трех из них благотворительность станет насущной потребностью.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, которые крайне редко делают добрые дела, поскольку предпочитают сами становиться объектами чьей-то благотворительности, но на этот раз все перевернется с ног на голову. Почему представители знака решат облагодетельствовать окружающих их людей – сказать трудно, скорее всего, таким будет их каприз, который они решат воплотить в жизнь именно сегодня, главное, что им удастся сделать по-настоящему счастливыми несколько человек. Правда, уже завтра они могут вернуться к прежней тактике и требовать "плюшек" только для себя, но таков уж их характер.

Дева (22.08 – 23.09)

Дев трудно назвать филантропами – они абсолютно уверены, что разного рода подарки должны делать только им, сами же крайне редко делятся собственными материальными благами с окружающими их людьми. Однако сегодня они и сами будут удивляться тому факту, что их потянет на добрые дела, и они не станут медлить с исполнением своих – столь неожиданных – и желаний. Для этого необходимо выбрать людей – например, знакомых или соседей – которые особенно нуждаются в помощи, и – разумеется, по возможности – дать им то, в чем они нуждаются.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогов злыми и жадными не назовешь, просто они – в силу своей тотальной занятости – часто забывают о том, что окружающие их люди могут в чем-то нуждаться, да и отрываться от дел им, как правило, не хочется. Сегодня же представители знака могут почувствовать непреодолимое желание кого-то облагодетельствовать, и очень быстро найдут людей, которые станут объектами их доброты. Они все сделают быстро и методично, правда, в их благотворительности не будет хватать доли душевности, но на это можно будет закрыть глаза.

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