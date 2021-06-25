Три знака, которым сегодня нужно позаботиться о чистоте своего дома

День благоприятен для всего, что связано с очищением души, тела, дома, пространства вокруг. Затеяв генеральную уборку в своем жилище, она станет не только санитарным мероприятием, но и установлением гармонии – как в нем, так и во всем мире. Через чистые окна будет лучше видно солнце, небо и деревья, а вымытый пол позволит легче дышать.

Сегодня, 25 июня, позаботиться о чистоте своего дома рекомендуется всем знакам Зодиака, но для трех из них уборка является обязательным занятием.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам не откажешь в чистоплотности – в доме у них всегда чисто и уютно, тем не менее, как известно, нет пределов совершенству, и они обязательно найдут пылинки на идеально чистых поверхностях. Но смысл их уборки не в том, чтобы наводить лоск – представителям знака необходимо избавиться от предметов, которые они не используют уже долгое время. Расставаться с вещами, которые они привозили из разных стран мира, сложно, но необходимо: их негативная энергетика не лучшим образом влияет на жизнь в доме.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, которые считают чистоту и порядок в доме делом своей чести, не считают любую уборку – в том числе и генеральную – тяжкой повинностью, они делают это легко и без особых усилий. Сегодня звезды советуют разнообразить привычные им действия новыми – например, сменить текстиль с зимнего на летний или внести новые штрихи в интерьер. Результатом уборки станет не только чистота в доме, но и укрепление семейных отношений – особенно это касается тех, у кого с близким человеком в последнее время наметился разлад.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы не отличаются особой аккуратностью. Нет, конечно, чрезмерной неряшливости у них дома нет, но вещи часто разбросаны, но и порядком существующую там обстановку тоже не назовешь: иногда им приходится тратить значительное время, чтобы найти нужную вещь. Сегодня звезды настоятельно рекомендуют представителям знака навести в доме идеальную чистоту – это станет для них хорошей приметой: вскоре в их жизни сама собой разрешится какая-то важная и давняя проблема, которая успела изрядно им надоесть.

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