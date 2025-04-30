Три знака, которым сегодня нужно привести в порядок документы

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Сегодня, 30 апреля, навести порядок в делах необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них важно систематизировать находящиеся в их распоряжении документы.

Весы

Весы любят порядок и редко допускают захламление в документах, но на этот раз они упустят момент, после которого наступает хаос. Придется решать проблему постепенно: для начала нужно смести все бумажки со стола и тщательно перебрать их, отделив важные от ненужных.

Скорпион

Скорпионы в последнее время «зарылись» в работу с головой, в результате у них скопилось большое количество разного рода документов. Необходимо без промедления взяться за генеральную уборку, рассортировать находящиеся на них документы, выбросив потерявшие свою актуальность.

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Стрелец

Стрельцы очень любят порядок, но предпочитают, чтобы его наводил за них кто-то другой. Но сегодня может случиться чудо: они — неожиданно для себя — решат устроить дома уборку, начав ее с упорядочивания бумажного архива, где главное — избавиться от уже просроченных документов.

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