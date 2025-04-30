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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
150
Время на прочтение
2 мин

Три знака, которым сегодня нужно привести в порядок документы

Несмотря на тяжелую энергетику, день удачен для работы и бизнеса, но только в том случае, если необходимо завершить уже начатые дела, а вот от новых лучше отказаться – их время еще не пришло. Также можно работать с разного рода документами – прежде всего, теми, которые давно нуждаются в сортировке.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 30 апреля, навести порядок в делах необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них важно систематизировать находящиеся в их распоряжении документы.

Весы

Весы любят порядок и редко допускают захламление в документах, но на этот раз они упустят момент, после которого наступает хаос. Придется решать проблему постепенно: для начала нужно смести все бумажки со стола и тщательно перебрать их, отделив важные от ненужных.

Скорпион

Скорпионы в последнее время «зарылись» в работу с головой, в результате у них скопилось большое количество разного рода документов. Необходимо без промедления взяться за генеральную уборку, рассортировать находящиеся на них документы, выбросив потерявшие свою актуальность.

Стрелец

Стрельцы очень любят порядок, но предпочитают, чтобы его наводил за них кто-то другой. Но сегодня может случиться чудо: они — неожиданно для себя — решат устроить дома уборку, начав ее с упорядочивания бумажного архива, где главное — избавиться от уже просроченных документов.

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Дата публикации
Количество просмотров
150
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