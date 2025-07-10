Три знака, которым сегодня нужно признавать свою вину

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Содержание Лев Дева Козерог

Сегодня, 10 июля, признавать свою вину перед другими людьми можно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них налаживание отношений окажется особенно важным.

Лев

Львы, будучи самым высокомерным знаком Зодиака, часто обижают окружающих их людей заносчивым отношением. Желательно пойти на примирение первыми, сказав, что не хотели, чтобы ситуация развивалась именно так, тогда оппонент охотно извинит их за допущенную ошибку.

Дева

Девы, несмотря на внешнее спокойствие, энное время назад рассорились с кем-то из близких людей, из-за чего с тех пор — исключительно по этой причине — находятся в состоянии уныния. Избавиться от него просто — нужно всего лишь извиниться перед обиженным человеком, и все уладится.

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Козерог

Козероги — мастера обижать других людей, причем делают они это зачастую без злого умысла — просто так, по причине плохого настроения. Впоследствии, успокоившись, они и рады бы помириться, но не знают, как это сделать, но сегодня те, кого они задели, сами сделают шаг навстречу.

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