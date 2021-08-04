Три знака, которым сегодня нужно проанализировать недавние поступки

День неблагоприятен для активной работы: все дела, за которые захочется – или придется – взяться в это время, не оправдают ожиданий, потому что что-то обязательно пойдет не так. Зато время идеально подходит для размышлений и анализа, в том числе и недавних событий собственной жизни – особенно ошибочных. Сделав из них правильные выводы, можно будет избежать заблуждений в будущем.

Сегодня, 4 августа, анализировать свое поступки желательно представителям всех знаков Зодиака, но трем их них звезды настоятельно рекомендуют это сделать.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы во всем обвинят свою вспыльчивость, под влиянием которых они могут наворотить серьезных дел. Испытывая раздражение, они, как правило, теряют над собой контроль, из-за чего говорят и делают вещи, которые, будучи в нормальном – сдержанном – состоянии, ни за что бы не сказали и не совершили. Их цель – придумать сдерживающий механизм, который будет тормозить их в момент буйства эмоций, и не позволит в очередной раз наломать дров, хотя, скорее всего, природа снова возьмет свое.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, проанализировав события, которые происходили в их жизни в течение последних нескольких месяцев, поймут, что всему виной их скромность и нерешительность. Там, где нужно было смело отстаивать свои интересы, представители знака отходят в сторону, а при малейшей возможности прячутся в свою "раковину" – дом или квартиру, и вытащить их оттуда, как правило, возможным не представляется. Вывод, который они должны сделать, прост: необходимо чаще выходить из зоны комфорта.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги вынуждены будут признать, что своими неудачами они обязаны неправильной расстановке приоритетов. Как правило, во главу угла они ставят работу, поэтому все остальные жизненные сферы – прежде всего личная жизнь – уходят на второй план. Вот и на этот раз отношения с близкими людьми оставят желать лучшего, что станет для представителей знака неприятным сюрпризом. На будущее им желательно иногда вспоминать, что помимо работы в жизни есть еще и другие интересы.

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