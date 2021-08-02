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Три знака, которым сегодня нужно работать на перспективу

Три знака, которым сегодня нужно работать на перспективу

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24 лунный день, который продлится почти двое суток, одинаково хорошо подходит как для завершения старых, так и для начала новых дел – каждый сам должен решать, что именно в это время для него важнее. Особенно успешными обещают быть проекты, рассчитанные на перспективу. Условия для работы сложатся самые благоприятные – ничто и никто не будет от нее отвлекать, что наилучшим образом скажется на производительности труда.

В эти дни, 2 и 3 августа, на перспективу необходимо работать представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них устремление в будущее особенно важно. 

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – знак, представители которого всегда смотрят в будущее и не оглядываются назад: то, что прошло, не имеет для них никакого значения, поскольку пользы из него уже нельзя извлечь никакой. Проекты, которыми они решат заняться сегодня, могут принести солидные дивиденды уже в самое ближайшее время, а это для Близнецов самое главное – мало кто любит деньги так, как они. Главное для них в этот день – впопыхах не наделать ошибок, которые помешают получить нужную сумму денег. 

Весы (24.09 – 23.10)

Весам, у которых куда лучше, чем у других, развито чувство прекрасного, рекомендуется обратить внимание на перспективные тренды в искусстве. Те, кто занимается каким-либо видом творчества, смогут переориентироваться в нужное русло и заработать на актуальных в это время творениях. Те же, у кого нет креативных способностей, тоже имеют все шансы монетизировать новые знания, взявшись продавать работы, которые находятся в тренде – в любом случае нельзя упускать возможность улучшить свое материальное положение. 

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям – особенно тем из них, кто занимается наукой – необходимо обратить пристальное внимание на инновационные разработки и невиданные доселе технологии, поскольку именно за ними – будущее. Возможно, в данный конкретный момент времени они не принесут представителям знака желаемой прибыли, но работа над ними – долгоиграющая инвестиция: чем больше времени пройдет, тем дороже будут стоить выводы из этих проектов, так что имеет смысл немного подождать. 

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