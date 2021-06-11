Три знака, которым сегодня нужно сделать первый шаг в важном деле 

Приступая к реализации проекта, план которого давно созрел, главное – действовать без сомнений и промедления, поскольку эти чувства могут не только затормозить, но и свести на нет любые начинания. От сделанного сегодня первого шага будет зависеть как профессиональный успех, так и счастье в личной жизни, поэтому важно сделать его правильно – ошибка чревата негативными последствиями.

Сегодня, 11 июня, первый шаг в важном деле рекомендуется делать представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них он окажется особенно важным.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы получат редкий – и удачный – шанс перешагнуть сразу несколько ступенек по карьерной лестнице, если, конечно, они не станут медлить и начнут работать на результат упорно и активно. Впрочем, в лени и апатии представителей знака вряд ли можно обвинить – они целеустремлены и честолюбивы, обладают высокой – а порой и завышенной – самооценкой, что помогает им занимать высокие посты и зарабатывать вполне приличные деньги. Причем сами Львы ни капли не сомневаются, что заслуживают все это.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам звезды рекомендуют сделать решительный шаг навстречу любимому человеку – наверное, хватит заниматься своим любимым занятием – колебаться из стороны в сторону: сегодня они уверены, что жить не могут без своего партнера, а уже завтра им кажется, что они вполне могут без него обойтись. Но, поскольку первое куда вероятнее второго, необходимо сделать – или принять – предложение руки и сердца, решив наконец-то оформить свои отношения официально. Упустив сегодняшний шанс на счастье в личной жизни, новый удастся обрести нескоро.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам, которые так любят витать в облаках, пришло время спуститься на землю – их ждет новый, благоприятный этап в жизни, но, не сделав первого шага, крайне трудно будет осуществить свои грандиозные – наполеоновские – планы. Самое главное в этом деле – действовать максимально уверенно, без каких-либо колебаний и сомнений, в противном случае лучше ничего не делать – толку от таких телодвижений все равно не будет. Нельзя также тратить время на размышления и метаться из стороны в сторону – такая тактика тоже не доведет до добра.

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