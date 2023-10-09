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Три знака Зодиака, которым сегодня нужно слушать свой внутренний голос

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
28
Время на прочтение
2 мин
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Три знака Зодиака, которым сегодня нужно слушать свой внутренний голос

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда сил и энергии так мало, что их необходимо экономить, занимаясь только теми делами, без которых никак нельзя обойтись. От общения с окружающими тоже лучше отказаться, оставив в своем кругу только самых близких. Ответы на важные жизненные вопросы даст интуиция.

Сегодня, 9 октября, слушать свой внутренний голос нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно следовать его советам.

Скорпион 

Скорпионы, как правило, доверяют своей интуиции, и она помогает им избежать неприятных ситуаций и сделать правильный выбор. Сегодня они не изменят своей привычке и, прежде чем принять важное жизненное решение, "посоветуются" со своим внутренним голосом и не ошибутся – все у них получится так, как они хотят.

Козерог 

Козероги редко обращают внимание на свой внутренний голос – они просто не верят в его существование. Но сегодня – если, конечно, они хотят поступить правильно и не ошибиться – им стоит все-таки довериться интуиции. Важный для представителей знака сигнал она пошлет посредством сновидений.

Водолей 

Водолеи при помощи интуиции отвечают на многие жизненные вопросы. Сегодняшний день не станет исключением из общего правила – именно она поможет им найти ответ на такой важный вопрос. Ответ может прийти к ним в самом неожиданном виде – например, случайно услышанной фразы.

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Дата публикации
Просмотры
28
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