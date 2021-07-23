Три знака, которым сегодня нужно составлять планы на будущее

День, когда многие будут находиться в состоянии внутреннего конфликта: желания не будут совпадать с возможностями, и это может привести к депрессивному состоянию. Лучший способ исправить ситуацию – довольствоваться тем, что имеешь, тогда и повода для недовольства собой и жизнью не будет. Время также благоприятно для составления планов на будущее – их удастся быстро и легко выполнить.

Сегодня, 23 июля, составлять планы на будущее рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них удастся учесть все факторы и в результате добиться большего, чем другие.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – в силу своей двойственности – с трудом составляют планы, поскольку никак не могут определиться с тем, что они действительно хотят получить в результате. Поскольку им сегодня хочется одного, а завтра – другого, они постоянно перечеркивают пункты плана и теряют драгоценное время. Сегодня звезды настоятельно рекомендуют им сосредоточиться, выбрать один из двух вариантов и – даже при большом желании – не отказываться от него – только так удастся достичь цели.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы страдают от постоянных колебаний, которые мешают им жить и работать: не понимая, к чему стремятся на самом деле, они мечутся из стороны в стороны. Прежде чем "маятник" займет свое место, проходит много времени и тратится огромное количество сил. Сегодня, составляя планы на будущее, представителям знака необходимо зафиксировать пункты плана и не отступать от них ни на шаг, только так можно будет продвинуться – как в профессиональных, так и в карьерных вопросах.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи, хоть и не являются двойственным знаком, с трудом определяются с целями – как профессиональными, так и личными – которые им необходимо перед собой поставить. Казалось бы, что сложного в том, чтобы сосредоточиться и прислушаться к своим внутренним желаниям, но представители знака всегда умудряются запутаться в них, как в трех соснах. Сегодня, составляя план на будущее, необходимо выбрать только те пункты, которые вызывают отклик в душе, все остальное нужно отмести.

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