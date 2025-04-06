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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Три знака, которым сегодня нужно воздержатся от транжирства

День темной энергетики, которую принято называть «сатанинской» – велика вероятность обид, сомнений, обмана и мошенничества, поэтому очень важно быть осторожными в финансовых вопросах – велика вероятность остаться ни с чем.

Автор публикации
Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 6 апреля, опасаться мошенников необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нужно воздержаться от транжирства.

Овен

Овны, склонные к спонтанным покупкам, часто приобретают ненужные и бесполезные вещи. На этот раз представителям знака придется взять себя в руки, иначе уже на следующий день их раскаяние по причине непродуманных трат превзойдет все возможные пределы.

Близнецы

Близнецы – известные шопоголики, которые, к тому же, редко ошибаются в выборе: все – или почти все – что они приобретают, идеально им подходит. Но в этот день им не стоит тратить деньги, поскольку все, что они приобретут, будет обладать скрытым браком.

Дева

Девы, славящиеся своей практичностью, к деньгам относятся трепетно – они берегут их и тратят только тогда, когда абсолютно уверены в качестве покупки, которую собираются оплатить. Но сегодня что-то пойдет не так, и они рискуют спустить серьезную сумму на ненужные мелочи.

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