Три знака, которым сегодня нужно воздержатся от транжирства

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Содержание Овен Близнецы Дева

Сегодня, 6 апреля, опасаться мошенников необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нужно воздержаться от транжирства.

Овен

Овны, склонные к спонтанным покупкам, часто приобретают ненужные и бесполезные вещи. На этот раз представителям знака придется взять себя в руки, иначе уже на следующий день их раскаяние по причине непродуманных трат превзойдет все возможные пределы.

Близнецы

Близнецы – известные шопоголики, которые, к тому же, редко ошибаются в выборе: все – или почти все – что они приобретают, идеально им подходит. Но в этот день им не стоит тратить деньги, поскольку все, что они приобретут, будет обладать скрытым браком.

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Дева

Девы, славящиеся своей практичностью, к деньгам относятся трепетно – они берегут их и тратят только тогда, когда абсолютно уверены в качестве покупки, которую собираются оплатить. Но сегодня что-то пойдет не так, и они рискуют спустить серьезную сумму на ненужные мелочи.

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