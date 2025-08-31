Три знака, которым сегодня нужно воздержаться от трат

Гороскоп / © Credits

Очень важно быть осторожными в финансовых вопросах — в противном случае слишком велика вероятность остаться ни с чем.

Сегодня, 31 августа, воздержаться от неоправданных трат рекомендуется всем знакам зодиакального круга, но трем из них нужно быть особенно осторожными в обращении с деньгами.

Овен

Овны, склонные к непродуманным покупкам, часто приобретают ненужные вещи, которые не могут найти места ни в их доме, ни в гардеробе. На этот раз представителям знака придется взять себя в руки, иначе уже на следующий день их раскаяние превзойдет все возможные пределы.

Близнецы

Близнецы — известные шопоголики, которые, к тому же, редко ошибаются в выборе: все — или почти все — что они приобретают, идеально им подходит. Но в этот день им не стоит тратить деньги, поскольку все, что они приобретут, будет обладать скрытым браком.

Дева

Девы, славящиеся своей практичностью, к деньгам относятся трепетно — они берегут их и тратят только тогда, когда абсолютно уверены в качестве покупки или услуги, которую собираются оплатить. Тем обиднее им будет выкинуть приличную сумму на вещь, которая им никогда не пригодиться.

