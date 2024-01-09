Три знака, которым сегодня нужно забыть о материальном

День, когда два жизненных начала - духовное и материальное – тянут человека в разные стороны, образно говоря, вверх и вниз. От того, что выберет каждый из нас, зависит, в какую сторону человек свернет на очередном жизненном повороте и как будет в дальнейшем развиваться его жизнь.

Сегодня, 9 января, разрываться между духом и материей придется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нужно будет забыть о материальном.

Лев

Львам, которые, стремясь сделать карьеру, в последнее время с головой ушли в работу, необходимо хотя бы ненадолго отвлечься от профессиональной деятельности и подумать о возвышенном: в конце концов, все преходяще, а душа и ее порывы – вечны.

Дева

Девам, как одному из самых практичных и твердо стоящих на ногах знаков, особенно трудно будет подняться над суетой, но именно ему важнее всего будет это сделать, если, конечно, его представители не хотят окончательно погрязнуть в житейской прозе и рутине.

Рыбы

Рыбам, предпочитающим небеса грешной земле, сегодня не только можно, но и нужно предаться своему любимому занятию – витанию в облаках. Именно оно придаст им уверенности в себе и обеспечит вдохновение, которое необходимо им как для работы, так и для личной жизни.

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