Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Три знака, которым сегодня нужно забыть о материальном

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
1033
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Три знака, которым сегодня нужно забыть о материальном

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака

День, когда два жизненных начала - духовное и материальное – тянут человека в разные стороны, образно говоря, вверх и вниз. От того, что выберет каждый из нас, зависит, в какую сторону человек свернет на очередном жизненном повороте и как будет в дальнейшем развиваться его жизнь. 

Сегодня, 9 января, разрываться между духом и материей придется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нужно будет забыть о материальном. 

Лев 

Львам, которые, стремясь сделать карьеру, в последнее время с головой ушли в работу, необходимо хотя бы ненадолго отвлечься от профессиональной деятельности и подумать о возвышенном: в конце концов, все преходяще, а душа и ее порывы – вечны.  

Дева 

Девам, как одному из самых практичных и твердо стоящих на ногах знаков, особенно трудно будет подняться над суетой, но именно ему важнее всего будет это сделать, если, конечно, его представители не хотят окончательно погрязнуть в житейской прозе и рутине. 

Рыбы 

Рыбам, предпочитающим небеса грешной земле, сегодня не только можно, но и нужно предаться своему любимому занятию – витанию в облаках. Именно оно придаст им уверенности в себе и обеспечит вдохновение, которое необходимо им как для работы, так и для личной жизни. 

Читайте также: 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1033
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация