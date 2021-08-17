Три знака, которым сегодня нужно заниматься благотворительностью

День подходит для начинаний любого рода – особенно это касается тех из них, которые долго откладывались по причине своей сложности и трудоемкости. Теперь же для них сложатся благоприятные условия, поэтому, как следствие, можно рассчитывать на стопроцентный успех. В это время также желательно делать добрые дела – пройдет совсем немного времени, и они обязательно вернутся сторицей.

Сегодня, 17 августа, благотворительностью можно – и нужно – заниматься всем знакам Зодиака, но трем из них добрые дела особенно показаны.

Дева (22.08 – 23.09)

Про Дев не скажешь, что они склонны к благотворительности: нет, они не злые люди, просто собственные интересы они ставят превыше всего. Однако сегодня представителям знака необходимо проявить максимум эмпатии по отношению к тем, кто нуждается в помощи – как моральной, так и материальной. Причем оказать вторую им будет сложнее, чем первую, но необходимо потрудиться, иначе впоследствии придется пожалеть о собственной душевной черствости.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы по натуре очень добрые люди: для того чтобы заниматься благотворительностью им не требуется особого приглашения – точнее, специального дня и времени суток – они готовы к этому всегда и везде, главное, чтобы рядом находился тот, кто действительно нуждается в помощи. Поэтому сегодня, стоит только кому-то из таких людей попросить, как представители знака тут же поспешат на зов и сделают все, что потребуется, не ожидая за это никакой благодарности – то есть, будут абсолютно искренними.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги чаще всего оказывают помощь тем, кто, как они считают, пострадал нечаянно, тех же, кто "сам виноват", представители знака, как правило, не жалеют. Тем не менее именно сегодня звезды настоятельно рекомендуют им не делить нуждающихся людей на правых и виноватых, а помогать всем, кто об этом попросит. Добрые дела, сделанные в это время, обязательно вернутся сторицей, причем произойдет это в самое ближайшее время, так что не стоит скупиться.

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