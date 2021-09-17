Три знака, которым сегодня нужно заниматься благотворительностью

День располагает к работе над собой – преимущественно внутренней, но не помешает уделить внимание и внешнему виду, – а также совершенными ранее ошибками. Время также благоприятно для добрых дел, причем одинаково действенной будет как материальная, так и моральная помощь – как известно, доброе слово и кошке приятно.

Сегодня, 17 сентября, помогать окружающим можно – и нужно – всем знакам Зодиака, но трем из них добрые дела вернутся сторицей.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны, которые являются людьми сердобольными и жалостливыми по умолчанию, сегодня особенно настроятся на благотворительность: что-то как будто бы будет подталкивать их помочь тем, кто в этом нуждается. Добро, сделанное в этот день, не заставит себя долго ждать и очень скоро воздастся сторицей. Главное, сочувствуя другим, не начать жалеть себя: если подобное произойдет, на продуктивный день рассчитывать не придется – все силы, необходимые для жизни и работы, уйдут на сочувствие к самим себе и своей судьбе, которая – разумеется, ошибочно – покажется неудачной.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, склонные к сочувствию и милосердию от природы, сегодня превзойдут сами себя: они будут раздавать милостыню, оказывать посильную помощь нуждающимся и даже, возможно, запишутся в волонтеры. Но, несмотря на благие намерения, им не стоит переходить черту, за которой заканчивается бескорыстие и начинается любование собой и своими добрыми делами. В вопросах благотворительности важен не пиар на хороших поступках, а помощь другим, иначе теряется сам ее смысл – не стоит до этого доводить.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы стесняются показывать присущую им доброту и отзывчивость, поскольку считают, что они делают их слабыми и уязвимыми. Тем не менее сегодня им стоит изменить своим принципам и помочь тем, кто в этом нуждается, даже если они не станут просить об этом представителей знака. Впрочем, совершенно необязательно что-нибудь делать – достаточно внимательно выслушать человека и дать ему дельный совет, а в этом Скорпионам буквально нет равных.

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