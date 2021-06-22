Три знака, которым сегодня нужно заниматься творчеством

День, когда в жизнь может вернуться прошлое – прежде всего в виде ситуации, которая в свое время не была завершена. Теперь ж потребуется то, что психологи называют "закрыть гештальт" – то есть, раз и навсегда расставить все точки над "и" и никогда больше к этому вопросу не возвращаться. Время также благоприятно для занятий творчеством – вне зависимости от того, имеют ли они к нему профессиональное отношение или прибегают к нему время от времени – ради хорошего настроения.

Сегодня, 22 июня, заниматься творчеством нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них оно принесет особую пользу.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – особенно те из них, кто имеет склонности к литературному творчеству – давно пытаются написать роман, но пока у них это почему-то не получается. Сегодня же звезды встанут таким образом, что на них нахлынет вдохновение и они легко – практически без сучка и задоринки – напишут целую главу, а, возможно, и больше. Трудно сказать, смогут ли они без остановки одолеть весь роман, замысел которого давно созрел у них в голове, но они точно поверят в свои силы и совершат то, на что до сих пор даже не надеялись.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы – правда, преимущественно те из них, кто в свободное от работы и ведения светской жизни время любят заниматься рукоделием – пользуясь началом отпускного периода, возьмутся за создание масштабной вещи, которая впоследствии украсит интерьер – их собственный или человека, которому они ее подарят. Например, решат связать или вышить скатерть, которая превзойдет все их представления о роскошных предметах интерьера hand made. Конечно, на поток такие изделия представители знака поставить не смогут – тогда им пришлось бы уйти с основного места работы, но хвастаться этим произведением никто им не запретит.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам звезды настоятельно рекомендуют монетизировать свое хобби, которое вполне может приносить им не только удовольствие, что, конечно же, немаловажно, но и доход, что в наше время тоже имеет большое значение. До сих пор они занимались любимым делом – шили, вязали, вышивали, рисовали (нужное – подчеркнуть), создавая изящные вещицы только для себя, своих друзей и знакомых. Сегодня же – с большой долей вероятности – произойдет событие, которое может вывести их на новый уровень – как творческий, так и материальный, не стоит упускать такую возможность.

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