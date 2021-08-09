Три знака, которым сегодня нужно заниматься творчеством

День, когда сил не так уж много, поэтому не рекомендуется начинать новые дела – лучше закончить старые, по какой-то причине до сих пор незавершенные. Это также хорошее время для творчества – в нем могут добиться успеха не только профессионалы, но любители.

Сегодня, 9 августа, заниматься творчеством можно – и нужно! – предстателям всех знаков Зодиака, но только три из них смогут создать настоящие шедевры.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, от природы наделенные даром художественного слова, вполне могут найти себя в литературной деятельности – начиная с контента блогов и работы журналистов и заканчивая написанием повестей и романов. Какой жанр они выберут в последнем случае, зависит только от них, главное, что вдохновение их сегодня непременно посетит. Разумеется, на создание произведений крупных форм придется потратить время, но в этот день необходимо сделать первый шаг.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы обладают способностями в самых разных творческих отраслях, но предпочтение, как правило, отдают живописи. Сегодня звезды настоятельно советуют им не зарывать талант в землю, а проявить себя в ней – результат обещает быть более чем впечатляющим. Начав сегодня серию картин в каком-то одном жанре, представители знака со временем могут обрести не только известность среди коллег и критиков, но и неплохо заработать, что сейчас – как, впрочем, и всегда будет для них совсем не лишним.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – преимущественно те из них, кто давно мечтает об актерской карьере – сегодня могут попробовать воплотить свою мечту в жизнь. Правда, для этого необходимо подсуетиться: найти объявление о кастинге, записаться на него и – самое главное – произвести благоприятное впечатление на продюсеров, ведущих отбор актеров в сериалы. Впрочем, вряд ли это составит какую-то трудность для представителей знака, которые охотно играют в повседневной жизни.

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