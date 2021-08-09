Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Три знака, которым сегодня нужно заниматься творчеством

Три знака, которым сегодня нужно заниматься творчеством

Credits

День, когда сил не так уж много, поэтому не рекомендуется начинать новые дела – лучше закончить старые, по какой-то причине до сих пор незавершенные. Это также хорошее время для творчества – в нем могут добиться успеха не только профессионалы, но любители. 

Сегодня, 9 августа, заниматься творчеством можно – и нужно! –  предстателям всех знаков Зодиака, но только три из них смогут создать настоящие шедевры. 

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, от природы наделенные даром художественного слова, вполне могут найти себя в литературной деятельности – начиная с контента блогов и работы журналистов и заканчивая написанием повестей и романов. Какой жанр они выберут в последнем случае, зависит только от них, главное, что вдохновение их сегодня непременно посетит. Разумеется, на создание произведений крупных форм придется потратить время, но в этот день необходимо сделать первый шаг. 

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы обладают способностями в самых разных творческих отраслях, но предпочтение, как правило, отдают живописи. Сегодня звезды настоятельно советуют им не зарывать талант в землю, а проявить себя в ней – результат обещает быть более чем впечатляющим. Начав сегодня серию картин в каком-то одном жанре, представители знака со временем могут обрести не только известность среди коллег и критиков, но и неплохо заработать, что сейчас – как, впрочем, и всегда будет для них совсем не лишним. 

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – преимущественно те из них, кто давно мечтает об актерской карьере – сегодня могут попробовать воплотить свою мечту в жизнь. Правда, для этого необходимо подсуетиться: найти объявление о кастинге, записаться на него и – самое главное – произвести благоприятное впечатление на продюсеров, ведущих отбор актеров в сериалы. Впрочем, вряд ли это составит какую-то трудность для представителей знака, которые охотно играют в повседневной жизни.

Читайте также: Гороскоп на 9 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нас обуяют жадность, зависть и аппетит

Следующая публикация