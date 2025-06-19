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Три знака, которым сегодня очень сохранять душевное спокойствие
День, когда вспыльчивости и, как следствие, раздражительности и агрессии, будут подвержены самые спокойные и уравновешенные люди. Наиважнейшая задача в этот день – сохранить душевное спокойствие: если сделать это не удастся, последствия для психологического состояния могут оказаться не самыми приятными.
Сегодня, 19 июня, сохранять душевное спокойствие необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них сдержанность будет особенно важной.
Овен
Овнам крайне трудно удержать себя в рамках спокойствия, особенно, если кто-то – или что-то – выводит их из себя. Сегодня им придется особенно тяжело: раздражителей в окружающей среде окажется хоть отбавляй – вспыльчивая нервная система представителей знака не выдержит.
Рак
Ракам, как представителям самого впечатлительного и мнительного знака Зодиака, волноваться не рекомендуется: нервные всплески сегодня могут вызвать у них серьезные заболевания, которые трудно – а в некоторых случаях, и невозможно – будет вылечить традиционным способом.
Водолей
Водолеев может раздражать то, на что представители других знаков Зодиака и не обратили бы внимание – например, отсутствие обещанной синоптиками теплой летней погоды. Звезды настоятельно советуют им переключать свое внимание с вещей, которые они считают негативными, на позитив.
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