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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
232
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которым сегодня очень сохранять душевное спокойствие

День, когда вспыльчивости и, как следствие, раздражительности и агрессии, будут подвержены самые спокойные и уравновешенные люди. Наиважнейшая задача в этот день – сохранить душевное спокойствие: если сделать это не удастся, последствия для психологического состояния могут оказаться не самыми приятными.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 19 июня, сохранять душевное спокойствие необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них сдержанность будет особенно важной.

Овен

Овнам крайне трудно удержать себя в рамках спокойствия, особенно, если кто-то – или что-то – выводит их из себя. Сегодня им придется особенно тяжело: раздражителей в окружающей среде окажется хоть отбавляй – вспыльчивая нервная система представителей знака не выдержит.

Рак

Ракам, как представителям самого впечатлительного и мнительного знака Зодиака, волноваться не рекомендуется: нервные всплески сегодня могут вызвать у них серьезные заболевания, которые трудно – а в некоторых случаях, и невозможно – будет вылечить традиционным способом.

Водолей

Водолеев может раздражать то, на что представители других знаков Зодиака и не обратили бы внимание – например, отсутствие обещанной синоптиками теплой летней погоды. Звезды настоятельно советуют им переключать свое внимание с вещей, которые они считают негативными, на позитив.

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Дата публикации
Количество просмотров
232
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