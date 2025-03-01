Три знака, которым сегодня придется дать отпор недругам

День негативной энергетики, с которой столкнутся каждый из нас – причем, коснется она как нас самих, так и окружающих нас людей. Зло внутри себя необходимо усмирять самостоятельно, а вот тем, кто может нападать на нас со стороны, необходимо будет ему противостоять.

Сегодня, 1 марта, опасаться негатива со стороны окружающих нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них придется дать им отпор.

Близнецы

Близнецам, которые, несмотря на кажущееся спокойствие, будут склонны выяснять отношения со всеми подряд, при этом совершенно необязательно устраивать истерики, можно просто строго обозначить границы, которые никому не позволено переступать – этого будет вполне достаточно.

Рак

Ракам, как самому скромному знаку Зодиака, дать отпор «врагу» особенно сложно, но необходимо, если, конечно, они хотят, чтобы недоброжелательно настроенные люди оставил их в покое. Главное, не бояться ответной реакции – скорее всего, в данном случае ее не последует.

Дева

Девам придется проявить все присущую им сдержанность, чтобы не показать обидевшему их человеку, насколько сильно их задели его выпады, и, одновременно, собрав силы в кулак, нанести ответный удар. Если этого не сделать сейчас, придется терпеть нападки и впредь.

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