Три знака, которым сегодня придется выбирать между добром и злом

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Содержание Овен Лев Козерог

В эти дни, 14 и 15 мая, выбирать между добром и злом придется представителям всех знаков зодиакального круга, но для трех из них такое решение станет определяющим для последующей жизни.

Овен

Овнов звезды поставят перед выбором между добром и злом в сфере отношений с другими людьми. Желание на кого-нибудь накричать или нагрубить до добра их не доведет такой поступок запустит целую цепь не самых приятных для представителей знака событий.

Лев

Львов звезды поставят перед выбором морального свойства — они должны будут решить, стоит им обманывать близкого человека или нет. С одной стороны, ложь в этот момент может оказаться во спасение: С другой, обман трудно оправдать, но решать в конечном итоге только им.

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Козерог

Козероги смогут на собственном опыте понять, как работает принцип «цель оправдывает средства». Соблазн совершить ради своей мечты предосудительный поступок, будет серьезным, но все-таки нужно сто раз подумать, прежде чем запутаться в сетях лжи.

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