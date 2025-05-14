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Три знака, которым сегодня придется выбирать между добром и злом
В 18-е лунные сутки, которые продлятся два календарных дня, все, что происходит с людьми, не бывает случайностей: все предопределено когда-то совершенными поступками — как хорошими, так и не очень. Впрочем, влияние судьбы можно минимизировать, если сегодня сделать правильный выбор между добром и злом.
В эти дни, 14 и 15 мая, выбирать между добром и злом придется представителям всех знаков зодиакального круга, но для трех из них такое решение станет определяющим для последующей жизни.
Овен
Овнов звезды поставят перед выбором между добром и злом в сфере отношений с другими людьми. Желание на кого-нибудь накричать или нагрубить до добра их не доведет такой поступок запустит целую цепь не самых приятных для представителей знака событий.
Лев
Львов звезды поставят перед выбором морального свойства — они должны будут решить, стоит им обманывать близкого человека или нет. С одной стороны, ложь в этот момент может оказаться во спасение: С другой, обман трудно оправдать, но решать в конечном итоге только им.
Козерог
Козероги смогут на собственном опыте понять, как работает принцип «цель оправдывает средства». Соблазн совершить ради своей мечты предосудительный поступок, будет серьезным, но все-таки нужно сто раз подумать, прежде чем запутаться в сетях лжи.
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