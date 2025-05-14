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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
159
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которым сегодня придется выбирать между добром и злом

В 18-е лунные сутки, которые продлятся два календарных дня, все, что происходит с людьми, не бывает случайностей: все предопределено когда-то совершенными поступками — как хорошими, так и не очень. Впрочем, влияние судьбы можно минимизировать, если сегодня сделать правильный выбор между добром и злом.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

В эти дни, 14 и 15 мая, выбирать между добром и злом придется представителям всех знаков зодиакального круга, но для трех из них такое решение станет определяющим для последующей жизни.

Овен

Овнов звезды поставят перед выбором между добром и злом в сфере отношений с другими людьми. Желание на кого-нибудь накричать или нагрубить до добра их не доведет такой поступок запустит целую цепь не самых приятных для представителей знака событий.

Лев

Львов звезды поставят перед выбором морального свойства — они должны будут решить, стоит им обманывать близкого человека или нет. С одной стороны, ложь в этот момент может оказаться во спасение: С другой, обман трудно оправдать, но решать в конечном итоге только им.

Козерог

Козероги смогут на собственном опыте понять, как работает принцип «цель оправдывает средства». Соблазн совершить ради своей мечты предосудительный поступок, будет серьезным, но все-таки нужно сто раз подумать, прежде чем запутаться в сетях лжи.

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Дата публикации
Количество просмотров
159
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