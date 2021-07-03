Три знака, которым сегодня рекомендуется избегать соблазнов

День, в течение которого нельзя расходовать попусту отпущенную звездами энергию, – тратить ее нужно только на решение важных, имеющих значение прежде всего для профессиональной деятельности вопросов. Важно также противостоять многочисленным соблазнам, которые в это время могут одолевать каждого из нас – чревоугодию, стяжательству, гневливости, агрессивности, лени и страху.

Сегодня, 3 июля, избегать соблазнов рекомендуется всем знакам Зодиака, но для трех из них потакание своим соблазнам может оказаться особенно опасным.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, которые, как известно, долго терпят, но, если уж впадают в буйство, то совершенно перестают себя контролировать, сегодня как раз будут находиться в состоянии повышенного возбуждения. Конечно, поводы для недовольства у них будут – скорее всего, их выведет из себя кто-то из окружающих, но степень их раздражения превзойдет все возможные пределы. Соблазн сорвать свой негатив на окружающих будет велик, но и последствия окажутся серьезными, поэтому желательно взять себя в руки и сдержать себя от проявления эмоций.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, главным соблазном для которых всегда было приобретательство, не смогут устоять перед стремлением скупить большую часть ассортимента магазинов, в которые зайдут, благо, условия для этого сложатся благоприятные – накануне они могут получить откуда-то неожиданную денежную выплату. Стоит ли говорить, что большая часть приобретенных в таком запале вещей окажутся неудачными – не идущими представителям знака или банально бракованными, так что лучше сегодня не потакать своим слабостям и обходить бутики стороной.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи вполне могут оказаться под властью такой слабости, как чревоугодие, – причем не гурманского, как обычно, а самого что ни на есть всеядного характера. Как подобного рода меню отразится на состоянии здоровья, можно предвидеть без особого труда – добром рацион нынешнего дня точно не кончится. Возможно, стоит все-таки как-то обуздать свое первозданное рвение к еде и ограничить употребление продуктов, особенно вредных – это даст возможность избежать проблем как со здоровеем, так и с внешностью: неукротимый аппетит вряд позитивно отразится на фигуре.

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