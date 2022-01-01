Три знака Зодиака, которым сегодня рекомендуется сдерживать свои желания

День чистой и благотворной энергетики, которую не стоит нарушать злыми словами и непорядочными поступками, поэтому необходимо сдерживать свои порывы – потакая своим желаниям, особенно неразумным, можно легко нарушить всемирную гармонию и вызвать недовольство высших сил.

Сегодня, 1 января, идти на поводу у своих желаний не стоит представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них потакание им особенно нежелательно.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Раки, несмотря на свою доброжелательность, сегодня могут почувствовать, что им очень сложно общаться с окружающими их людьми, поскольку они очень сильно их раздражают. Первым желанием его представителей станет желание дать отпор всем, кто позволит себе хотя бы посмотреть на них косо, но звезды не советуют им этого делать. Во-первых, на всех их все равно не хватит, а во-вторых, так легко можно испортить свою репутацию спокойного и уравновешенного человека.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, которые известны своей слабостью к шопингу, решат сделать очередной набег на ближайшие магазины, чтобы пополнить свою коллекцию одежды, обуви и безделушек. И тот факт, что их шкафы и антресоли уже не вмещают то, что было куплено ранее и надето буквально пару раз, их ничуть не смущает. Тем не менее звезды настоятельно рекомендуют не торопиться исполнять это желание – оно не улучшит представителям знака настроения, а только еще больше переполнит шкафы.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионов – особенно те из них, кто склонен подпитывать свою жизненную энергию многочисленными флиртами и романами – не зря называют лучшими любовниками Зодиака. Вот и сегодня они захотят стать активным участником новой любовной истории, которая кажется им на редкость перспективной. Однако человек, на которого падет их выбор на этот раз, вместо приятных эмоций может принести неприятные, так что лучше пройти мимо него.

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