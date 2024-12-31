Три знака, которым сегодня важно держать язык за зубами

День, когда можно – и нужно – начинать работать над проектами, которые планировались и готовились заранее. В это время также важно держать язык за зубами, не рассказывая о своей личной и профессиональной жизни даже самым близким людям – сглаз и зависть еще никто не отменял.

Сегодня, 31 декабря, нежелательно делиться своими планами всем знакам Зодиака, но для трех из них особенно важно держать язык за зубами.

Близнецы

Близнецом может подвести качество, которое обычно их выручает в любых жизненных ситуациях: они станут жертвой собственной общительности. Стремясь рассказать окружающим как можно больше интересных историй, они выболтают все свои секреты, а это недопустимо.

Дева

Девам – особенно тем из них, кто давно собирается сменить место работы – звезды настоятельно рекомендуют активно приступить к его поискам. Главное, до тех пор, пока новая работа не окажется, что называется, "в руках", не рассказывать никому о том, кто и что им предлагает.

Рыбы

Рыбам с большой долей вероятности может понадобиться помощь друзей, которая придет сразу же. Но если те, кто ее окажет, будут задавать вопросы, к чему и зачем это нужно, лучше отвечать уклончиво или просто промолчать, если, конечно, представителям знака дорога цель, к которой они стремятся.

Читайте также: