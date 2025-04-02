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Три знака, которым сегодня важно помнить о своей карме
День, когда не стоит рассчитывать на какие-либо события — как позитивные, так и негативные: время пройдет тихо, без эмоциональных всплесков. Не рекомендуется выражать свое недовольство кем- или чем-либо — резкая реакция на чужое несовершенство может негативно сказаться на собственной карме.
Сегодня, 2 апреля, помнить о своей карме необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них осторожное поведение будет особенно важным.
Овен
Овны часто попадают в неприятные ситуации благодаря своей вспыльчивости, которую они не в состоянии сдержать. Вот и сегодня их гнев может пасть окружающих их людей: главное для них — остановиться, не доходя до последней черты и оставив шанс для примирения.
Телец
Тельцам, которые умеют долго накапливать раздражение внутри, чтобы выплеснуть его наружу, сегодня нужно себя сдержать, иначе все, позволенное ими сегодня в адрес других людей, вскоре вернется к ним сторицей, принеся сплошные «минусы» в их собственную карму.
Дева
Девы часто демонстрируют окружающим свое хладнокровие, но в душе у них при этом бушуют настоящие бури, под влиянием которых они могут нанести вред кому угодно. Им стоит помнить, что закон бумеранга не только существует, но и работает: не стоит портить карму злыми пожеланиями
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