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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
2033
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которым сегодня важно прислушиваться к советам близких людей

День, когда интуиция будет хорошо работать даже у тех, кто считает ее чистой воды мракобесием. Но тем, кто не прислушиваться к собственному внутреннему голосу – необходимо хотя бы советоваться с людьми, мнению которых они доверяют – прежде всего, близкими, это поможет им решить важный житейский вопрос.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 22 апреля, прислушиваться к своей интуиции нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них, которое не верят в ее существование, стоит обратиться за помощью к близким людям.

Телец

Тельцы, как один из самых безапелляционных знаков, всегда уверены в своей правоте, но сегодня — если, конечно, они хотят выйти сухими из воды — им придется изменить обстоятельства окажутся настолько непредсказуемыми, что они вынуждены будут обратиться за советом к близким людям.

Дева

Девы привыкли считать, что все и обо всем знают. сегодня подведет неспособность оценить сложившуюся обстановку с разных точек зрения. В этом им и поспособствуют люди, которым они доверяют: благодаря им представителям знака удастся решить важный вопрос.

Козерог

Козероги: из своего прошлого, как правило, уроков не извлекают, а к чужому мнению не прислушиваются. Но сегодня для благополучного разрешения сложившейся ситуации им необходимо будет обратить за советом к людям старшего возраста — они представителей знака точно не подведут

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Дата публикации
Количество просмотров
2033
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