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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
223
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которым сегодня важно прислушиваться к своей интуиции

День, когда с большой долей вероятности могут сбыться любые — даже самые смелые — мечты, которые кажутся нереальными. Люди в это время ощутят спокойствие и душевное равновесие, а правильные ответы на жизненные вопросы даст интуиция — к ней сегодня нужно обращаться в любой непонятной ситуации.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 1 июня, прислушиваться к своей интуиции необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них она даст правильные ответы на любые вопросы.

Рак

Ракам, принимая важное жизненное решение, необходимость посоветоваться не с разумом, а с интуицией. Ей, а точнее стоящему за ней подсознанию, куда легче выбрать правильный ответ, так что не стоит пытаться возложить эту задачу на разум — он в этот день легко может ошибиться.

Лев

Львам, столкнувшимся с запутанной ситуацией, придут на помощь все, кто находится рядом — знакомые, друзья и родственники. Правда, все они будут способны только дать совет поэтому представителям знака надо выслушать всех, а решать самостоятельно — посоветовавшись с интуицией

Дева

Девы — преимущественно те, у кого в последнее время возникли проблемы с близкими людьми — будут искать выход из сложившейся ситуации. Его даст интуиция, которая подмечает все детали, а потом делает из них выводы. Главное, отделить факты от эмоций, которые являются плохим советчиком.

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Дата публикации
Количество просмотров
223
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