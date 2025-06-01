Три знака, которым сегодня важно прислушиваться к своей интуиции

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Содержание Рак Лев Дева

Сегодня, 1 июня, прислушиваться к своей интуиции необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них она даст правильные ответы на любые вопросы.

Рак

Ракам, принимая важное жизненное решение, необходимость посоветоваться не с разумом, а с интуицией. Ей, а точнее стоящему за ней подсознанию, куда легче выбрать правильный ответ, так что не стоит пытаться возложить эту задачу на разум — он в этот день легко может ошибиться.

Лев

Львам, столкнувшимся с запутанной ситуацией, придут на помощь все, кто находится рядом — знакомые, друзья и родственники. Правда, все они будут способны только дать совет поэтому представителям знака надо выслушать всех, а решать самостоятельно — посоветовавшись с интуицией

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Дева

Девы — преимущественно те, у кого в последнее время возникли проблемы с близкими людьми — будут искать выход из сложившейся ситуации. Его даст интуиция, которая подмечает все детали, а потом делает из них выводы. Главное, отделить факты от эмоций, которые являются плохим советчиком.