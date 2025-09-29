Три знака, которым сегодня важно соблюдать осторожность

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 29 сентября, соблюдать максимальную осторожность необходимо всем знакам Зодиака, но трех из них такое звездное предупреждение особенно важно.

Овен

Овнам, «славящимся» вспыльчивостью, в этот день не стоит садиться за руль: обстановка на дорогах зачастую бывает нервной, а реакция на разные ситуации представителей знака — непредсказуемой. Не случится ничего страшного, если они сегодня будут ходить пешком — для здоровья полезно.

Дева

Девам, которым трудно смириться со справедливостью чужой критики, не стоит ввязываться в дискуссии, споры и, как следствие, ссоры и конфликты. Сегодня велика вероятность того, что их будут упорно втягивать в противостояние, из которых они могут выйти с большими потерями.

Козерог

Козерогов может подвести упрямство, к которому они склонны. Сегодня, осознав, что их профессиональный проект движется совсем не в том — а, возможно, и в противоположном — направлении, они — из чистого упрямства — будут с упорством, достойным лучшего применения, стоять на своем.