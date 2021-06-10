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Три знака, которым сегодня важно сохранять спокойствие

Три знака, которым сегодня важно сохранять спокойствие

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День, когда закладывается фундамент на весь последующий лунный месяц, поэтому сегодня не стоит приступать к началу какого-либо нового дела – оно будет двигаться медленно, а то и вовсе застопорится. Поэтому время лучше потратить на составление планов и определения тактики и стратегии по достижению целей, закрепленных в его пунктах. Самое главное в это время – сохранять спокойствие и доброжелательно относиться к окружающим людям. 

Сегодня, 10 июня, сохранять спокойствие важно для представителей всех знаков Зодиака, но для трех из них такое поведение окажется особенно важным.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам, которые сегодня будут склонны к мнительности и слезливости, вполне могут пострадать от своих действий, хотя, на их взгляд, они будут направлены исключительно на благое дело – например, на примирение с близким человеком. Вот только тактика, которую они при этом изберут – а ею станут слезы, истерики и упреки, – вряд ли поможет наладить отношения, скорее, наоборот. Поэтому, коль скоро возникнет необходимость поговорить с близким человеком по душам, необходимо сохранять спокойствие. 

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам, у которых на первый план выйдут рабочие отношения, крайне важно сохранять спокойствие в отношениях с коллегами и общении с начальством. В первом случае они таким образом могут сорвать выполнение важного задания, во втором – настроят против себя руководство, которое найдет способ отплатить им за ершистость – например, не включит в списки на долгожданную премию. Поэтому сегодня представителям знака рекомендуется вести себя тише воды и ниже травы, что для них, кстати сказать, задача не самая простая. 

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи, которые и сами точно не знают, когда их накроет нервное возбуждение, могут стать его "жертвой" в любой момент: на работе, дома и даже в общественном месте – например, в супермаркете. Раздражителем для представителей знака может стать буквально все, но в основном, конечно, окружающие их люди, которые будут вести себя совсем не так, как им, Водолеям, того хочется. Но для них главное – помнить, что им никто ничего не должен, а неадекватная реакция на чужое поведение – только их собственные проблемы, а значит, надо держать себя в руках. 

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