Три знака, которым сегодня придется всего добиваться в одиночку 

Не самый счастливый день лунного календаря, когда люди становятся ленивыми, апатичными и безразличными не только к окружающему миру, но и к своей собственной судьбе. Любая работа в это время будет осложнена как сложными обстоятельствами, так и нежеланием что-либо делать, особенно – в коллективе.

Сегодня, 4 апреля, работа в коллективе не принесет пользы представителям всех знаков Зодиака, но трем из них придется всех поставленных целей добиваться в одиночку.

Близнецы

Близнецы, как правило, предпочитают коллективную работу, поскольку в таком случае они могут делегировать полномочия, свалив часть своей работы на кого-то другого. Но сегодня этот номер у представителей знака не пройдет: хотят они того или нет, но им придется со всеми задачами справляться самостоятельно.

Скорпион

Скорпионы, которые часто руководствуются принципом "Хочешь сделать хорошо, сделай сам", сегодня получат возможность не только воплотить его в жизнь, но и показать пример того, как надо работать. Главное, не скромничать и продемонстрировать результат окружающим – как коллегам, так и начальству.

Козерог

Козероги не только сегодня, но и в любой другой день предпочитают действовать в одиночку, поэтому никаких сложностей на их пути не возникнет. Наоборот, они смогут сосредоточиться на выполняемой работе и сделать ее максимально качественно, что для представителей знака является очень важным моментом.

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