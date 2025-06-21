Три знака, которым сегодня желательно ни с кем не общаться

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Сегодня, 21 июня, отказаться от общения рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое поведение особенно важно.

Дева

Девам звезды категорически не рекомендуют общаться с родными и близкими людьми. Преследующее их плохое настроение сделает их невыносимыми для окружающих. Во избежание ссор и конфликтов, желательно отказаться от любых семейных встреч и праздников.

Скорпион

Скорпионам нужно изолировать себя от окружающих, поскольку сегодня они могут быть опасны для других. Представители знака будут обладать злым чувством юмора и ядовитым — к счастью, только в переносном смысле — языком, их высказывания легко обидят даже самых незлобивых людей.

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Козерог

Козерогам, любимым занятием которых является работа, звезды сегодня настоятельно рекомендуют отказаться не только от нее, но и от общения с людьми — прежде всего с коллегами и начальством. В противном случае они рискуют испортить не только отношения, но и атмосферу в коллективе.

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