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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
22
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которым сегодня желательно ни с кем не общаться

День, когда многие ощутят усталость — сил будет не хватать как для работы, так и для жизни в целом. Время — разумеется, по возможности — лучше провести в тишине и покое, к тому же, подальше от людей — даже родных и близких, это может отнять последнюю бодрость и работоспособность.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 21 июня, отказаться от общения рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое поведение особенно важно.

Дева

Девам звезды категорически не рекомендуют общаться с родными и близкими людьми. Преследующее их плохое настроение сделает их невыносимыми для окружающих. Во избежание ссор и конфликтов, желательно отказаться от любых семейных встреч и праздников.

Скорпион

Скорпионам нужно изолировать себя от окружающих, поскольку сегодня они могут быть опасны для других. Представители знака будут обладать злым чувством юмора и ядовитым — к счастью, только в переносном смысле — языком, их высказывания легко обидят даже самых незлобивых людей.

Козерог

Козерогам, любимым занятием которых является работа, звезды сегодня настоятельно рекомендуют отказаться не только от нее, но и от общения с людьми — прежде всего с коллегами и начальством. В противном случае они рискуют испортить не только отношения, но и атмосферу в коллективе.

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Дата публикации
Количество просмотров
22
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