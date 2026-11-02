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Три знака, которым в эти дни можно расставаться с былыми возлюбленными
24-й лунный день, который растянется почти на двое календарных суток, принесет возможность разрушить старое ради того, чтобы создать что-то новое — причем, коснется это не только материальных, но и моральных аспектов.
Так, именно в это время можно отказываться от прежних — переставших радовать — отношений, чтобы освободить место для новых.
В эти дни — 2 и 3 ноября — разрушать старое ради нового разрешено представителям всех знаков Зодиака, но трем из них можно расставаться с былыми возлюбленными.
Близнецы
Близнецы с трудом расстаются с людьми, которые находятся рядом с ними. Однако в эти дни имеет смысл отказаться от колебаний и принять решение о разрыве, тем более, что, только расставшись с опостылевшим возлюбленным можно рассчитывать на новые романтические отношения.
Дева
Девам трудно найти себе спутника жизни, поскольку все претенденты на эту роль кажутся им недостаточно совершенными. Впрочем, чувство неудовлетворенности не оставляет их и в процессе отношений — похоже, настал момент, когда от расставания никто не потеряет.
Козерог
Козерогов расстраивает отсутствие взаимопонимания с нынешним возлюбленным, что может испортить любые отношения. Не стоит силой заставлять себя жить вместе: треснувшая чашка рано или поздно все равно расколется, а так представители знака сохранят время и нервы для новых чувств.
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