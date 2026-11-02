Три знака, которым в эти дни можно расставаться с былыми возлюбленными

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Так, именно в это время можно отказываться от прежних — переставших радовать — отношений, чтобы освободить место для новых.

В эти дни — 2 и 3 ноября — разрушать старое ради нового разрешено представителям всех знаков Зодиака, но трем из них можно расставаться с былыми возлюбленными.

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Близнецы

Близнецы с трудом расстаются с людьми, которые находятся рядом с ними. Однако в эти дни имеет смысл отказаться от колебаний и принять решение о разрыве, тем более, что, только расставшись с опостылевшим возлюбленным можно рассчитывать на новые романтические отношения.

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Дева

Девам трудно найти себе спутника жизни, поскольку все претенденты на эту роль кажутся им недостаточно совершенными. Впрочем, чувство неудовлетворенности не оставляет их и в процессе отношений — похоже, настал момент, когда от расставания никто не потеряет.

Козерог

Козерогов расстраивает отсутствие взаимопонимания с нынешним возлюбленным, что может испортить любые отношения. Не стоит силой заставлять себя жить вместе: треснувшая чашка рано или поздно все равно расколется, а так представители знака сохранят время и нервы для новых чувств.

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