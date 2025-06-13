Три знака, которым в эти дни не стоит забывать о законе бумеранга

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Содержание Близнецы Дева Стрелец

В эти дни, 13 и 14 июня, помнить о законе бумеранга нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно соблюдать осторожность.

Близнецы

Близнецы, несмотря на то, что их жизнь, как правило, переполнена приятными событиями, часто испытывают зависть к тем, у кого, как им кажется, что-то лучше, чем у них самих. Злое пожелание в адрес этого человека, даже будучи мысленным, обязательно вернется в исходную точку.

Дева

Девы, которые в порыве холодной ярости могут обидеть как близкого — так и не очень — им человека, очень быстро об этом пожалеют, но вовсе не потому, что их одолеет совесть — просто все те слова, которые они адресовали другим, обернутся против них самих.

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Стрелец

Стрельцы, несмотря на отказ от мнения так называемых авторитетных людей, часто попадают под чужое влияние. В эти дни, пытаясь выйти из-под него, они могут совершить поступок, который навредит не столько тем, против кого он будет направлен, сколько им самим.

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