Три знака, которым в эти дни нужно быть внимательными к подсказкам Вселенной

В эти дни, 17 и 18 августа, быть внимательными к подсказкам Вселенной рекомендуется всем знакам Зодиака, но трех из них ждет особое послание от высших сил.

Рак

Раки, чуткие к любым колебаниям внешнего мира, не смогут пройти мимо подсказок, которые будут посылать им сверху. В эти дни хорошее известие принесут им близкие люди, поэтому важно не пропускать — как обычно — их слова мимо ушей (особенно это касается пожилых родственников.

Лев

Львы — знак самоуверенный, его представители уверены, что все и обо всем знают лучше других, поэтому в советах и подсказках не нуждаются. Но в эти дни даже они поймут, что стоит обратить внимание на руководство к действию, которое «выдаст» им Вселенная — например, посредством гадания.

Водолей

Водолеи, известных своей склонностью к эзотерике, с удовольствием включатся в процесс поиска ответов на интересующий их вопрос, превратив его в своеобразную — и весьма увлекательную! — игру., при этом «советоваться» представителям знака можно как угодно и с кем угодно.