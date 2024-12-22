Три знака, которым в эти дни нужно отказаться от важных дел

22 лунный день, который продлится почти двое суток, даст возможность получить новые знания и проявить новые способности – в том числе, и экстрасенсорные, на чем и следует сосредоточится. А вот заниматься важными делами и принимать серьезные решения не стоит – это время для них неблагоприятно.

В эти дни, 22 и 23 декабря, заниматься важными делами не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нужно отказаться от них категорически.

Скорпион

Скорпионам захочется обязательно что-нибудь делать из чувства противоречия. И в эти дни – особенно, в понедельник – какая-то внутренняя сила может настойчиво подталкивать их к решению важных вопросов, что может повлечь за собой серьезную ошибку.

Козерог

Козерогам, которые не могут сидеть без дела, необходимость отказаться от любой работы дастся нелегко. Но, спустя непродолжительное время, они почувствуют, что ничегонеделание – это не так уж и плохо, во всяком случае, оно дает возможность отдохнуть и восстановить силы.

Водолей

Водолеи – особенно те из них, чья деятельность связана с творчеством, оставшись в эти дни без дела, могу отчаянно скучать. И тут представителям знака важно вспомнить, что помимо грандиозных проектов, есть еще и повседневные – рутинные – дела, которые за них никто не сделает.

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