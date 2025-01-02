Три знака, которым важно проявить терпение по отношению к другим людям

День отрицательной энергетики, которая оказывает негативное влияние на наше настроение в частности и ход событий в целом. Звезды советуют каждому из нас определиться, на какой стороне – добра или зла – он находится, и действовать в соответствии с этим пониманием. Необходимо также максимально толерантно относиться к окружающим – мы ведь тоже не без греха.

Сегодня, 2 января, проявлять терпение по отношению к другим людям необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них это окажется особенно важным.

Весы

Весы могут почувствовать необходимость выяснить отношения с близким человеком: в таком случае не стоит давить на собеседника, требуя его признать свою неправоту, как и обижаться на него – необходимо с пониманием и терпением отнестись к ошибке, которую он совершил.

Козерог

Козероги, которых часто отличает нетерпимость по отношению к окружающим, на этот раз превзойдут сами себя: они будут буквально бесить их. Звезды советуют им взять себя в руки и перестать нервничать, поскольку таким образом они все равно ничего не добьются.

Рыбы

Рыбам может показаться, что все сговорились и намеренно решили их раздражать. Разумеется, ни о чем таком речь идти не будет – все дело в том, что состояние их нервной системы не позволит спокойно смотреть вокруг, в то время как небольшая доля терпения может все изменить.

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