Три знака, которым важно проявить терпение по отношению к другим людям

День отрицательной энергетики, которая оказывает негативное влияние на наше настроение в частности и ход событий в целом. Звезды советуют каждому из нас определиться, на какой стороне – добра или зла – он находится, и действовать в соответствии с этим пониманием. Необходимо также максимально толерантно относиться к окружающим – мы ведь тоже не без греха.
Сегодня, 2 января, проявлять терпение по отношению к другим людям необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них это окажется особенно важным.
Весы
Весы могут почувствовать необходимость выяснить отношения с близким человеком: в таком случае не стоит давить на собеседника, требуя его признать свою неправоту, как и обижаться на него – необходимо с пониманием и терпением отнестись к ошибке, которую он совершил.
Козерог
Козероги, которых часто отличает нетерпимость по отношению к окружающим, на этот раз превзойдут сами себя: они будут буквально бесить их. Звезды советуют им взять себя в руки и перестать нервничать, поскольку таким образом они все равно ничего не добьются.
Рыбы
Рыбам может показаться, что все сговорились и намеренно решили их раздражать. Разумеется, ни о чем таком речь идти не будет – все дело в том, что состояние их нервной системы не позволит спокойно смотреть вокруг, в то время как небольшая доля терпения может все изменить.
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