Три знака, с которыми сегодня могут происходить настоящие чудеса

День, когда миром правит созидательная энергия: любые действия, направленные на строительство – как в прямом, так и в переносном смысле, обречены на успех. Наиболее удачливыми окажутся те, кто займется "постройкой" личной жизни: тут дела будут складываться на редкость удачно. К тому же время благоприятно для неожиданных чудес, которые будут происходить с большой долей вероятности.

Сегодня, 8 июля, чудеса могут произойти в жизни представителей всех знаков Зодиака, но для трех из них они могут стать настоящей волшебной сказкой.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам, которые так любят создавать праздник в жизни окружающих, сегодня – скорее всего, в знак благодарности – устроят праздник близкие люди. Его ценность может усилить тот факт, что он кажется сюрпризом – его подготовят в атмосфере абсолютной секретности, поэтому он станет для представителей знака полной неожиданностью. Главное, получить от ситуации максимум удовольствия и не забыть поблагодарить организаторов, в противном случае они могут обидеться – тогда на соответствующие подарки с их стороны можно не рассчитывать.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам – особенно тем, кто пока еще не устроил личную жизнь – чудес можно ждать именно здесь: каким-то невероятным – по-настоящему чудесным – способом они смогут встретить человека, которого захотят назвать своей второй половинкой. Конечно, случится это не с каждым представителям знака, но счастливчиков окажется предостаточно, так что они вполне могут рассчитывать на счастливые жизненные перемены. Главное, не пропустить свою судьбу – выделить ее в толпе среди массы чужих людей и не пройти, как это часто бывает, мимо.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям жизнь сделает неожиданный подарок в той отрасли, от которой они этого совершенно не ожидают. Скорее всего, это коснется представителей творческих профессий, которые получат неожиданный – поистине волшебный – шанс преуспеть в деле, которым занимаются. Написанный ими сценарий примут к рассмотрению – а потом и к постановке – в именитом творческом объединении, картину – на престижную выставку, а записью песни заинтересуются продюсеры популярного талант-шоу: разве все вышесказанное не настоящее чудо?

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