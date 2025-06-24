Три знака, слова и мысли которых сегодня могут материализоваться

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Содержание Весы Стрелец Водолей

Сегодня, 24 июня, материальную силу будут иметь не только слова, но и мысли всех знаков Зодиака, что особенно важно учитывать трем из них.

Весы

Весам придется приложить усилия, чтобы удержать себя в рамках хорошего настроения, иначе им трудно будет остаться доброжелательными по отношению к окружающим, а недобрые пожелания — даже мысленные — в их адрес, не только сбудутся, но и вернутся бумерангом.

Стрелец

Стрельцы грезящие самыми несбыточными событиями, в этот день почувствуют себя немного волшебниками. Конечно, все свои мечты они осуществить не смогут, но какую-то часть из них легко воплотят в жизнь — причем сделают они это исключительно силой своих мыслей

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Водолей

Водолеи, которые обычно довольно равнодушные к материальным благам, задумаются о том, как повысить свое финансовое благосостояние. Позитивное мышление, которое в последнее время несправедливо утратило свои позиции, на этот раз окажет неоценимую помощь.

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