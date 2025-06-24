- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 21
- Время на прочтение
- 1 мин
Три знака, слова и мысли которых сегодня могут материализоваться
Один из лучших — чистых и светлых — дней в лунном месяце, энергетика которого настолько благотворна, что ее нельзя нарушать ни злыми словами, ни неблаговидными поступками. Все, что сделает, скажет или подумает человек, соответствующим образом — позитивно или негативно — отразится не только на нем самом, но и на окружающем пространстве.
Сегодня, 24 июня, материальную силу будут иметь не только слова, но и мысли всех знаков Зодиака, что особенно важно учитывать трем из них.
Весы
Весам придется приложить усилия, чтобы удержать себя в рамках хорошего настроения, иначе им трудно будет остаться доброжелательными по отношению к окружающим, а недобрые пожелания — даже мысленные — в их адрес, не только сбудутся, но и вернутся бумерангом.
Стрелец
Стрельцы грезящие самыми несбыточными событиями, в этот день почувствуют себя немного волшебниками. Конечно, все свои мечты они осуществить не смогут, но какую-то часть из них легко воплотят в жизнь — причем сделают они это исключительно силой своих мыслей
Водолей
Водолеи, которые обычно довольно равнодушные к материальным благам, задумаются о том, как повысить свое финансовое благосостояние. Позитивное мышление, которое в последнее время несправедливо утратило свои позиции, на этот раз окажет неоценимую помощь.
Читайте также: