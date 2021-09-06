Три знака, у которых сегодня возможны проблемы с психикой

День темной – зловещей – энергетики, которая может оказать негативное воздействие на психику. Не стоит удивляться, если в течение дня человеком овладеют неприятные – вплоть до мании – чувства и ощущения, от которых практически невозможно будет избавиться. Однако как говорится, кто предупрежден, тот вооружен – зная об этой особенности нынешнего дня, легко избежать неприятностей – надо просто переждать, пока все встанет на свое место, а это произойдет уже на следующий день.

Сегодня, 6 сентября, проблемы с психикой могут возникнуть у представителей всех знаков Зодиака, но три из них нужно быть особенно внимательными к своему внутреннему состоянию.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки и в более энергетически позитивные дни способны впадать в депрессию, доходя до самой глубины этого малоприятного состояния, но сегодня они превзойдут сами себя – забьются в свою «раковину» и побоятся высунуть наружу нос. Им будет казаться, что все вокруг желают им зла, а в таком состоянии и до мании преследования недалеко. Лучший способ избежать негативных эмоций – остаться дома и заняться тем, что доставляет исключительно приятные эмоции – например, своим хобби.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам, которые часто загоняют свои переживания глубоко внутрь, это может аукнуться нынешним – непростым – днем. Представителям знака не стоит удивляться, если совершенно неожиданно для себя они сегодня узнают, что такое галлюцинации – им может привидеться что угодно, причем, произойдет это, что называется, на трезвую голову – без применения запрещенных препаратов, алкоголя и повышенной температуры. Поскольку речь идет о временном явлении, пугаться его не следует, уже завтра от видений не останется и следа.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи, обладающие подвижной психикой и потому легко переходящие от эйфории к отчаянию и обратно, могут пострадать от так называемых панических атак. Их будет накрывать сильный и совершенно немотивированный страх, который представители знака почувствуют, как на моральном, так и на физическом уровне – мысли о том, что с ними – прямо сейчас! – должно случиться что-то плохое, будут сопровождаться усиленным сердцебиением, холодным потом и невозможностью дышать. Если такие приступы будут повторяться, необходимо обратиться к врачу.

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