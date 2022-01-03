Три знака Зодиака, которым сегодня нежелательно общаться с токсичными людьми

День повышенной токсичности, которая будет исходить как от совершенно незнакомых, так и от близких людей. Столкновение с ними может нанести серьезный моральный ущерб – от испорченного настроения до серьезной депрессии. Поэтому – во избежание таких последствий – от общения с теми, кто плохо влияет на вас, лучше отказаться.

Сегодня, 3 января, общаться с токсичными людьми нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них это может быть по-настоящему опасным.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, являющимся одним из самых вспыльчивых знаков Зодиака, в этот день желательно воздержаться от общения с людьми, которые являются их недоброжелателями. Они и так уже изрядно надоели представителям знака, поэтому сегодня, задев их даже по касательной, неприятели могут выдать целый фейерверк негативных эмоций. Разбушевавшись, они не всегда сумеют взять себя в руки, поэтому конфликт может достичь пиковой нижней отметки, от которой пострадают все.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам как представителям вспыльчивого и неосмотрительного знака звезды настоятельно рекомендуют следить за языком: реагируя на чужую агрессию, могут наговорить лишнего. Очень быстро они пожалеют о большинстве сказанных слов, но отыграть ситуацию назад уже не смогут. А последствия – с большой долей вероятности – окажутся, мягко говоря, неприятными: чтобы люди, которые нападали на них просто так, от нечего делать, не превратились во врагов, лучше сегодня обойти их стороной.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – знак впечатлительный, с тонким восприятием как мира в целом, так и окружающих их людей в частности. Как правило, они на энергетическом уровне чувствуют, кто относится к ним негативно, и интуитивно избегают таких людей. Но сегодня их интуиция может дать сбой, и они не обратят внимания на человека, который будет нарываться на скандал. Отпор представили знака дать смогут – не такие уж они и слабаки, чтобы позволить безнаказанно себя обижать, но это проделает брешь в их энергетике.

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