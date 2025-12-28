Три знака Зодиаа, которым сегодня очень важно избегать конфликтов

Гороскоп / © Credits

Депрессивное настроение может толкать на выяснение отношений, которых очень важно избегать.

Сегодня, 28 декабря, плохое настроение может подталкивать к конфликтам представителей всех знаков Зодиака, но трем их них особенно важно их избегать.

Телец

Тельцам звезды рекомендуют сдерживать нахлынувшие сегодня на них эмоции, поскольку именно они станут причиной для серьезных ссор и конфликтов — как с близкими, так и с незнакомыми людьми. Такое поведение создаст им стойкую репутацию людей, не умеющих держать себя в руках.

Лев

Львов в этот день будут преследовать претензии со стороны окружающих. Для представителей знака, которые очень трепетно относятся к общественному мнению, это может стать настоящей трагедией, из-за чего они будут отвечать соответствующим — агрессивным — образом.

Дева

Девы в этот день не почувствуют недостатка в ссорах, спорах и конфликтах — абьюзеры, как будто бы сговорившись, могут нападать на них со всех сторон. Лучший способ избавиться от их навязчивого внимания — как можно меньше общаться с людьми, от которых не приходится ждать ничего хорошего.

