Три знака Зодиак, которым сегодня нежелательно долго спать

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Тем, кто не хочет упустить важные деловые — и финансовые — шансы не стоит терять драгоценное время.

Сегодня, 14 августа, упустить важные шансы нельзя предстаивтелям всех знаков Зодиака, но трем и них нельзя терять драгоценное время и долго спать.

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Рак

Раки не ленятся вставать пораньше, и умеют сразу же, без раскачки, включаться в работу. Эти навыки пригодятся им сегодня, поскольку срочный заказ, никак нельзя отложить. От того, насколько легко и быстро они управятся, зависит их профессиональная репутация и гонорар за работу.

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Скорпион

У Скорпионов необходимость раннего подъема будет связана не с работой, а с домашними хлопотами. Велика вероятность того, что вечером к ним могут нагрянуть гости, предупредившие о своем визите накануне, поэтому представителям знака срочно потребуется подготовиться к их визиту.

Рыбы

Рыбы неожиданно осознают, что летний сезон подходит к концу, и решат активно действовать: встав пораньше, они кинутся к компьютеру выбирать место для отдыха и собирать вещи. Если им удастся все сделать достаточно оперативно, уже завтрашним утром они окажутся на берегу моря.

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