Три знака Зодиак, которым сегодня стоит помнить о законе бумеранга

Сегодня, 26 сентября, помнить о законе бумеранга рекомендуется всем представителям всех знаков зодиакального круга, но для трех из них особенно опасно портить себе карму.

Овен

Вспыльчивые Овны часто, не контролируя себя, могут сказать или сделать то, о чем впоследствии жалеют. Нынешний день исключением из правила не станут – разозлившись, они готовы будут растерзать своего обидчика, но им нужно вовремя остановиться: закон бумеранга еще никто не отменял.

Близнецы

Близнецы, считающие себя совершенством, не любят осознавать, что другой человек в чем-то превосходит их. В таких случаях они впадают в настоящую ярость, проклиная того, кто раздосадовал их. Этого нельзя делать никогда, но сегодня – особенно: расплата может последовать очень быстро.

Дева

Девы часто выглядят идеально спокойными и хладнокровными, хотя внутри у них бушуют страсти – они раздражаются, когда выясняется, что кто-то знает о чем-либо больше, чем они. В таком состоянии они могут наговорить много грубостей, но сегодня бумеранг прилетит мгновенно.

