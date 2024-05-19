Три знака Зодиака, чьи намерения пройдут сегодня серьезную проверку

Тихий и спокойный лунный день, в течение которого можно загадывать желания и просить высшие силы об их исполнении. Они, скорее всего прислушаются к просьбам, но перед этим подвергнут человека проверке: те, в чьих силах исполнить наши желания, хотят быть уверены, что наши намерения серьезны.

Сегодня, 19 мая, могут исполниться желания представителей всех знаков Зодиака, но три из них должны будут пройти проверку на серьезность своих намерений.

Близнецы

Близнецы не умеют сдерживать себе в своих желаниях и стремлениях – им нужно все и сразу, а на меньшее они не согласны. Но часто, получая то, к чему стремились, они с удивлением обнаруживают, что им это совсем не нужно – звезды отрегулируют соответствие желания и необходимости.

Рак

Раки – один из самых внушаемых знаков Зодиака, поэтому часто идут на поводу у других людей, стремясь получить то, что является чужой целью. Сегодня сложится ситуация, благодаря которой у них раскроются глаза – они поймут, в чем действительно нуждаются, а в чем – нет.

Дева

Девы в глубине души часто понимают: то, на чем они зациклились, им совсем не надо, но упрямство, которое трудно заподозрить в таких хладнокровных людях, не дает им отказаться от заявленной цели. На помощь придет их фирменная практичность – она заставит отказаться от обузы.

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