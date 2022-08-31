Три знака Зодиака, чьи слова или мысли сегодня материализуются

День, в течение которого нужно быть особенно внимательным не только к своим действиям и словам, но и мыслям – они довольно быстро материализуются, поэтому главное – впоследствии о них не пожалеть. В общем, самое время вспомнить предостережение литературного героя, который говорил: "Бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться".

Сегодня, 31 августа, могут материализоваться мысли у представителей всех знаков Зодиака, но у трех из них это произойдет практически мгновенно.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы часто говорят, совершенно не думая о том, как их слова – или пожелания – отразятся на них самих и окружающих людях. Впоследствии они могут раскаяться в содеянном и пожалеть о сказанном, но сильно убиваться не станут: их легкомысленное отношение к происходящему этому не способствует. Но следствие сегодняшних высказываний может быть чересчур серьезными, поэтому лучше от них воздержаться.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам, как самому мистическому знаку Зодиака, звезды рекомендуют получить желаемое, немного поколдовав – точнее, визуализируя картины своей жизни, какими они хотели бы ее видеть. Можно не скромничать и запрашивать по максимуму, главное, представлять события и вещи максимально подробно, в мельчайших деталях – тогда исполнение желания не заставит себя долго ждать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы обладают такой сильной энергетикой, что им достаточно энергично – на подъеме – кому-то чего-то пожелать, чтобы все, что они произнесут, сбылось. Об этой своей способности представителям знака необходимо помнить всегда, но сегодня – особенно, а желать другим – впрочем, как и самим себе – необходимо только хорошее.

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