Три знака Зодиака, чьи слова сегодня могут обрести магическую силу

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Сегодня, 18 августа, особую силу обретут слова, произнесенные всеми знаками Зодиака, но у трех из них они окажутся магическими.

Рак

Слова Раков часто материализуются, и они сами знают об этой своей способности. При этом они крайне редко пользуются своим даром в корыстных целях — не стоит делать этого и сегодня. Наоборот, необходимо пожелать кому-нибудь из окружающих чего-нибудь максимально хорошего.

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Скорпион

Скорпионы — как самый мистический знак зодиакального круга — часто используют свои магические способности в повседневной жизни. Но в этот день они возрастут в разы, поэтому очень важно следить как за своими словами, так и за своими мыслями, чтобы никому не навредить.

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Стрелец

Стрельцы обладают уникальным качеством: их слова часто сбываются, поэтому нежелательно выводить их из себя — это чревато серьезными последствиями. В данном случае их высказывания не будут продиктованы эмоциями, они просто выскажут свое мнение по тому или иному поводу.

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