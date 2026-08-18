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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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965
Время на прочтение
1 мин

Три знака Зодиака, чьи слова сегодня могут обрести магическую силу

День, когда большой силой будут обладать слова, которые, будучи произнесенными вслух, могут сбыться с большой долей вероятности, поэтому необходимо быть крайне осторожными в своих высказываниях.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 18 августа, особую силу обретут слова, произнесенные всеми знаками Зодиака, но у трех из них они окажутся магическими.

Рак

Слова Раков часто материализуются, и они сами знают об этой своей способности. При этом они крайне редко пользуются своим даром в корыстных целях — не стоит делать этого и сегодня. Наоборот, необходимо пожелать кому-нибудь из окружающих чего-нибудь максимально хорошего.

Скорпион

Скорпионы — как самый мистический знак зодиакального круга — часто используют свои магические способности в повседневной жизни. Но в этот день они возрастут в разы, поэтому очень важно следить как за своими словами, так и за своими мыслями, чтобы никому не навредить.

Стрелец

Стрельцы обладают уникальным качеством: их слова часто сбываются, поэтому нежелательно выводить их из себя — это чревато серьезными последствиями. В данном случае их высказывания не будут продиктованы эмоциями, они просто выскажут свое мнение по тому или иному поводу.

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